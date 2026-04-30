Atomfall wird als Fernsehserie adaptiert, wobei die Produzenten von Fleabag und The Assassin das Projekt schreiben sollen

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Atomfall ist vielleicht nur eine neue IP, da das von Rebellion entwickelte Spiel letztes Jahr auf PC und Konsolen debütierte, aber es hat die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen, die das Spiel gespielt haben. Zu diesem Zweck wurde nun bekannt gegeben, dass das Projekt als nächstes Spiel ausgewählt wurde, das als Fernsehserie adaptiert werden soll, wobei Rebellion eine wichtige Produktionskraft ist.

Wie in einer Pressemitteilung erklärt wird, wird uns mitgeteilt, dass die Atomfall Show gemeinsam von Rebellion und der TV-Produktionsfirma Two Brothers produziert wird. Die Gründer von Rebellion, Jason und Chris Kingsley, sind als ausführende Produzenten verbunden, neben Ben Smith von Rogue Trooper, während Harry und Jack Williams von Two Brothers ebenfalls als Autoren und ausführende Produzenten an die Serie gebunden sind, wobei letzteres Duo als Produzenten und Autoren von Fleabag, The Assassin, The Tourist und weiteren bekannt ist.

Über die Umsetzung von Atomfall in eine TV-Serie sprechen Jason und Chris Kingsley aus Rebellion Folgendes: "Wir freuen uns, mit Two Brothers zusammenzuarbeiten, um die Welt von Atomfall ins Fernsehen zu bringen. Harry und Jack zeigten eine deutliche Liebe zu Atomfall und sprachen beim Spielen über ihre eigenen Enden. Es ist immer spannend, mit Menschen zu arbeiten, die dieselbe Leidenschaft für das Erschaffen und Erzählen großartiger Geschichten teilen, und wir sind sicher, dass diese Partnerschaft dazu beitragen wird, eine Fernsehserie zu schaffen, die Fans des Spiels und darüber hinaus begeistern wird."

Uns wird mitgeteilt, dass die TV-Serie "die Mythologie des Spiels erweitern und dabei Ton, Themen und britischen Wurzeln treu bleiben wird." Es gibt keine Informationen darüber, wann die Serie erwartet wird, da diese Ankündigung offenbar noch sehr früh in der Entwicklung des Projekts liegt.