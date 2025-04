Atomfall überschreitet am ersten Wochenende 1,5 Millionen Spieler

HQ

Es scheint, als ob die Leute wirklich aufgeregt waren, in Rebellion s Version eines verwüsteten Lake District in Atomfall zu springen, denn nach seinem Debüt auf PC und Konsolen letzte Woche hat der Titel bereits 1,5 Millionen Spieler überschritten und ist der bisher erfolgreichste Start des Entwicklers.

Dies wurde in einer Pressemitteilung bestätigt, in der CEO und Mitbegründer Jason Kingsley uns mitteilte: "Die Marke von einer Million Spielern in so kurzer Zeit übertroffen zu haben, spricht Bände über die Kreativität und Hingabe des gesamten Teams hier bei Rebellion. Unsere Größe und Stabilität bedeuten, dass wir Risiken eingehen können, um etwas so anderes wie Atomfall zu schaffen. Glücklicherweise zahlt sich dieses Risiko aus."

Ein paar zusätzliche Informationen über die Tendenzen der Spieler im Spiel wurden ebenfalls bekannt gegeben: Über 316.000 Menschen haben den Wissenschaftler zu Beginn des Spiels getötet, 3,7 Millionen getötet mit dem Cricketschläger, über 4 Millionen Pasteten gegessen und über 300.000 Tassen Tee getrunken.

Kingsley merkt in seinem Statement an, dass dies erst der Anfang für das Spiel ist, und fügt hinzu: "Wir hoffen, dass die Spieler weiterhin Spaß daran haben, die Welt von Atomfall zu erkunden und freuen uns auf zukünftige Inhalte für das Spiel."

Hast du Atomfall gespielt?