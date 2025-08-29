The Red Strain Erweiterung für Atomfall erscheint Mitte September

HQ

Dank an Rebellion, seit Atomfall Anfang des Jahres erschienen ist, hat der britische Entwickler es in rasantem Tempo mit neuen Inhalten erweitert. Nach dem Wicked Isle vor ein paar Monaten ist es nun fast Zeit für die nächste Story-Erweiterung, ein Projekt namens The Red Strain.

Dieses nächste Kapitel der Geschichte wird auf allen Plattformen veröffentlicht, auf denen das Spiel am 16. September verfügbar ist, und was es beinhalten wird, hat Rebellion sehr darauf geachtet, im Moment nicht zu viele Informationen zu teilen. Alles, was uns gesagt wird, ist folgendes:

"Weitere Details darüber, was genau man in der Red Strain finden wird, werden im Vorfeld der Veröffentlichung enthüllt, aber im Moment kann man einen streng vertraulichen neuen Ort und viele weitere Geheimnisse erwarten, die es zu entdecken gilt."

Es gibt jedoch einen Teaser-Trailer für die Erweiterung, den ihr euch unten in voller Länge ansehen könnt.