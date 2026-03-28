Atlético de Madrid wird Simeone nicht verkaufen, zustimmen, in der Saison 2026/27 weiterzumachen und einen neuen Vertrag nicht auszuschließen

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Diego Pablo Simeone bleibt mindestens die nächste Saison Trainer von Atlético de Madrid und verlängert damit eine ungewöhnlich lange Zusammenarbeit: Der Argentinier ist seit Dezember 2011 Trainer des Vereins, seit 14 Jahren und 124 Tagen. Insgesamt 786 Spiele, mit 465 Siegen, 170 Unentschieden und 151 Niederlagen.

Seitdem durchliefen sie gute und schlechte Phasen (zwei Champions-League-Finals, zwei Ligatitel, zwei Europa-League-Titel), und diese Saison könnte trotz des vierten Platzes in der LaLiga gut enden, mit ihrem ersten Copa-del-Rey-Finale seit 2013, bei dem Barcelona ausgeschaltet wird, gegen das sie nächsten Monat im Champions-League-Viertelfinale erneut spielen.

Laut AS haben Verein und Trainer sich darauf geeinigt, auch in der Saison 2026/27 weiterzumachen, in der sein Vertrag endet. Es gab Gespräche darüber, seinen Vertrag darüber hinaus zu verlängern, aber nichts Endgültiges, doch sicher ist, dass der Verein nach Gerüchten, Inter Mailand sei an einer Verpflichtung des 55-Jährigen, keine Angebote anderer Vereine anhören wird.