Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land erscheint im März

Das nächste Spiel der Atelier-Reihe ist auf dem Weg, und dieses Mal geht es um die Heldin Yumia. Wenn es eine Sache gibt, in der die Serie gut ist, dann ist es der sehr lange Name, und das ist auch dieses Mal der Fall, denn das kommende Spiel heißt Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land.

Yumia Liessfeldt und ihre Gefährten werden versuchen, die Wahrheit hinter dem Untergang des Königreichs Aladissian zu finden. Das Spiel wird am 21. März nächsten Jahres für PC, PlayStation 4 und 5, Switch sowie Xbox One und Series X/S veröffentlicht.