Asus CEO: Apples MacBook Neo ist ein "Schock" für die gesamte PC-Branche

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Apple wurde selten mit dem Wort "Budget" in Verbindung gebracht, aber mit seinem neuen MacBook Neo stellt das Unternehmen die konventionelle Weisheit auf den Kopf, und laut dem Asus-CEO hat der Computer weltweit bei PC-Herstellern erhebliche Besorgnis ausgelöst.

In einem Gespräch mit Investoren beschreibt Hsu, wie Apples aggressive Preisgestaltung – etwa 600 Dollar – etwas ist, womit die Branche einfach nicht gerechnet hatte. Historisch gesehen wurden Apples Computer als Premium-Produkte eingestuft, doch mit dem Neo betritt das Unternehmen ein Terrain, der normalerweise von Windows und Chromebooks dominiert wird.

"In der Vergangenheit waren die Preise bei Apple immer hoch, daher ist es für sie offensichtlich ein Schock für die gesamte Branche, wenn sie ein sehr budgetfreundliches Produkt herausbringen."

Hsu beschreibt auch, wie die PC-Industrie derzeit versucht herauszufinden, wie sie überhaupt auf dieses Produkt reagieren soll.

"Tatsächlich gibt es im gesamten PC-Ökosystem viele Diskussionen darüber, wie man mit diesem Produkt konkurrieren kann."

Gleichzeitig hat der Computer einige klare Einschränkungen. Unter anderem wird der nicht aufrüstbare Speicher als Achillesferse bezeichnet, was laut HSU den Computer am besten für Web-Browsing und einfachere Aufgaben geeignet macht. Gleichzeitig zeigen frühe Tests jedoch, dass der A18-Chip – der gleiche wie im iPhone verwendet wird – überraschend hohe Leistung liefert und in vielen Fällen Windows-Computer in derselben Preisklasse übertrifft.

Wird der Neo Apples nächster großer Erfolg sein, und hat die PC-Industrie Grund zur Sorge? Wir müssen in den kommenden Wochen einfach abwarten, und für Interessierte ist der Neo seit dem 11. März im Handel erhältlich.

Planst du, dir einen Neo zu holen, oder hast du das vielleicht schon gemacht?