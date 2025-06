Aston Martin-Mitbruder Lance Stroll hat sich rechtzeitig für seinen Heim-Grand-Prix erholt

HQ

Aston-Martin-Pilot Lance Stroll verpasste den vergangenen Formel-1-Grand-Prix im spanischen Barcelona aufgrund einer Verletzung an Hand und Handgelenk. Im Jahr 2023 hatte Stroll einen Fahrradunfall und zog sich einige Frakturen zu. Er musste sich einem Eingriff unterziehen, aber er hatte einige Schmerzen, und vor kurzem musste er sich einem medizinischen Eingriff unterziehen.

Es lief gut, und das Team hat bestätigt, dass er wieder fit ist. Der 26 Jahre alte Kanadier wird sich das Rennen in Montreal zur Freude der heimischen Fans nicht entgehen lassen: "Ich freue mich darauf, an diesem Wochenende bei meinem Heim-Grand-Prix wieder mit dem Team hinter dem Steuer zu sitzen. Ich habe immer hart gekämpft, um bereit zu sein, vor den Zuschauern in Montreal zu fahren. Ich fühle mich nach meinem Eingriff gut und habe diese Woche in Paul Ricard ein paar Runden gedreht, um mich vorzubereiten. Danke für all die Unterstützung, bis zum Wochenende!"

Stroll war nicht einsatzfähig, so dass Fernando Alonso der einzige Aston-Martin-Fahrer an diesem Tag war. Glücklicherweise verdiente sich der Spanier einen zehnten Platz, stieg später nach einer Strafe von Max Verstappen auf den neunten Platz auf und holte seine ersten Punkte der Saison.

Hier erfährst du, wie du den GP von Kanada an diesem Wochenende verfolgen kannst, mit eigentlich ziemlich guten Zeiten in Europa.