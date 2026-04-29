Assetto Corsa Rally hat sich mit der FIA zusammengeschlossen, um einen neuen Esports-Wettbewerb zu schaffen: Die FIA Esports Global Rally Tour

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Heute startet ein neuer Wettbewerb für die Welt des Esports, insbesondere für das Sim-Racing-Genre. 505 Games und Supernova Games Studios haben zusammen mit Kunos Simulazioni heute bekannt gegeben, dass ihr Titel Assetto Corsa Rally von der FIA (Fédération Internationale de l'Automobile, dem weltweit führenden Motorsport-Dachverband) ausgewählt wurde, um als Plattform für einen neuen Rallye-eSports-Wettbewerb namens FIA Esports Global Rally Tour zu dienen.

Dieser Wettbewerb wird in einem mehrstufigen Format präsentiert, das allen Teilnehmern im Fahrerauswahlprozess offensteht, "wodurch Spieler aus aller Welt die Möglichkeit haben, an einer organisierten, leistungsbasierten Meisterschaft teilzunehmen. Am 12. Mai startet in Assetto Corsa Rally ein globaler Wettbewerb, aus dem 56 Fahrer aus aller Welt ausgewählt werden: 16 aus Europa und 8 aus jeder der anderen teilnehmenden Regionen (Naher Osten und Nordafrika, Nordamerika, Südamerika, Asien-Pazifik und Afrika). Die Serie beginnt mit der Asien-Pazifik-Regionalqualifikationsrunde am 23. Juni, die während der FIA-Konferenz in Macau stattfindet, und vom 16. bis 18. Oktober findet die europäische regionale Qualifikationsrunde im Rahmen der SimRacing Expo in Frankfurt, Deutschland, statt.

Die Meisterschaft endet am 12. Dezember 2026 während der FIA-Preisverleihung, bei der die fünf besten Fahrer des Turniers im Grand Final auf der Bühne gegeneinander antreten.

"Eine der obersten Prioritäten der FIA ist es, das Esports-Feld zu entwickeln und sein schnell wachsendes Publikum mit unseren nationalen Sportbehörden weltweit zu verbinden, um ihre lokalen Initiativen zu stärken", sagte Niroshan Pereira, Vorsitzender der FIA Esports-Kommission. "Die FIA Esports Global Rally Tour verkörpert diese Vision wirklich und stellt einen bedeutenden Fortschritt für den Sport dar. Rallye genießt enorme Beliebtheit, und ich freue mich sehr, den Umfang unserer Esports-Wettbewerbe – die sich bisher auf Rundstreckenrennen konzentrierten – auf die Disziplin Rallye auszuweiten. Wir freuen uns darauf, Tausende von Fahrern aus aller Welt in Assetto Corsa Rally antreten zu sehen, um später in diesem Jahr während der FIA-Preisverleihung ihr Talent vor allen FIA-Weltmeistern in Shanghai zu präsentieren."

"Von der FIA als offizielle Plattform für einen globalen Rallye-Esports-Wettbewerb dieser Größenordnung ausgewählt zu werden, stellt eine bedeutende Bestätigung für Assetto Corsa Rally und für die bisher von Supernova Game Studio geleistete Arbeit dar", kommentierte Mauro Notarberardino, Direktor des Supernova Game Studio. "Obwohl sich das Spiel noch in der Early-Access-Phase befindet, gilt es bereits als einer der führenden Titel in der Rallye-Simulator-Landschaft. Diese Anerkennung bildet eine vielversprechende Grundlage für das zukünftige Potenzial von Assetto Corsa Rally."