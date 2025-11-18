Assetto Corsa Evo 0,4 kommt nächsten Monat an, einschließlich Lewis Hamiltons F1-Ferrari

HQ

Kunos Simulazioni hatte in letzter Zeit etwas Schwierigkeiten mit dem gehypten Assetto Corsa Evo, da das Spiel seit dem Early Access nicht den hohen Standard gehalten hat, den wir Sim-Racing-Fans in Bezug auf Assetto Corsa gewohnt sind – etwas, das sie natürlich mit kommenden Updates beheben und beheben wollen, und "Anfang Dezember" ist es endlich Zeit für die Version 0.4.

In dieser Version werden wir unter anderem durch Monza fahren dürfen, und Kunos hat heute auch angekündigt, dass wir das Formel-1-Auto 2025 von Ferrari fahren werden. Lewis Hamiltons Auto.