Assassin's Creed Unity bekommt morgen einen 60-FPS-Patch auf PS5 und Xbox Series X/S

HQ

Ubisoft verbessert seine älteren Spiele stetig mit definierten Patches und Verbesserungen, die es ermöglichen, diese Titel auf aktuellen Systemen verbessert zu laufen. Das nächste, das diese Behandlung erhält, ist eines der technisch beeindruckendsten Assassin's Creed-Projekte im Vergleich zur Veröffentlichungszeit, da Assassin's Creed Unity einen 60-FPS-Patch auf PS5 und Xbox Series X/S erhält.

Auch das Datum des Patches ist äußerst unmittelbar bevorstehend, da er bereits am 5. März 2026 erscheinen soll. Was der Patch insgesamt bietet, so drückt das aktuelle Marken-Update der Serie einfach aus:

"Wir wissen, dass einige von euch schon lange darauf gewartet haben, also macht euch bereit, das Paris des 18. Jahrhunderts und Arnos schicken Parkour-Moves mit mehr Flüssigkeit auf Konsolen erneut zu erleben!"

Für die Xbox-Spieler ist außerdem erwähnenswert, dass ein bevorstehendes Xbox Free Play Days-Wochenende Assassin's Creed gewidmet sein wird, denn zwischen dem 2. und 6. April können wir mit "mehreren Assassin's Creed-Spielen" auf dem Dienst rechnen, wobei dieses verbesserte Unity eines davon ist.

Wirst du ab morgen wieder Unity ausprobieren?