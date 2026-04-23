Assassin's Creed: Black Flagge neu synchronisiert für den Juli-Start bestätigt

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Nach einer Vielzahl von Leaks in der vergangenen Woche hat Ubisoft nun endlich den Vorhang für eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Spielwelt gelüftet. Assassin's Creed: Black Flag Resynced wurde der Welt gerade offiziell in Form einer eigenen Sendung vorgestellt, die das verbesserte Gameplay, die erhaltenen Elemente und neu eingeführten Features hervorhob.

Obwohl wir vieles davon in einem speziellen Artikel angesprochen haben, der viele der wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Enthüllung hervorhebt, suchen Sie vielleicht auch nach einer prägnanteren Erkundung, wann das Spiel erscheint und auf welchen Plattformen.

Wenn das nach dir klingt, ist die gute Nachricht, dass Assassin's Creed: Black Flag Resynced offiziell am 9. Juli für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Wenn dieser Tag kommt, kannst du Edward Kenways geliebtes Abenteuer erneut erleben, das durch die Erschaffung von Grund auf mit Ubisofts moderner Anvil-Engine verbessert wurde.

Darüber hinaus hat Ubisoft auch bestätigt, dass Black Flag Resynced drei einzigartige Editionen anbieten wird. Die erste ist die reguläre Standard Edition, die lediglich das Basisspiel enthält, und die nächste Stufe ist die Deluxe Edition, die außerdem das Master Assassin Character Pack und das Master Assassin Naval Pack enthält. Dann gibt es noch die große Collector's Edition, die den gesamten Inhalt der Deluxe-Version zusammen mit einer Figur von Edward, einer tragbaren Metallbrosche, einem exklusiven SteelBook, einer Stoffkarte und mehr enthält. Die Preise für die Collector's- und Deluxe-Editionen sind noch nicht bekannt, aber die Standard-Option kostet 59,99 €.

Freust du dich auf Black Flag Resynced?