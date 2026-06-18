Assassin's Creed: Black Flag Resynced ist Gold geworden.

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Setzt eure Segel und setzt den Anker, Jungs, denn wir werden bald wieder über die Karibik in See segeln in Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Es gibt einen Schatz im Meer, aber schon haben wir unseren ersten Goldhinweis, denn Ubisoft hat angekündigt, dass das Remake des Hits von 2013 Gold erreicht hat.

Der Gold-Kurs, falls du es nicht weißt, stammt aus früheren Gaming-Zeiten, als Entwickler im Grunde eine spielbare Disc an Plattformbesitzer verschickt haben, damit sie überprüft werden kann, dass sie auf diesen Plattformen läuft. Der Begriff bedeutet im Grunde, dass die Entwicklung abgeschlossen ist. Vorausgesetzt, es gibt keine absoluten Katastrophen am Horizont, ist das Spiel bereit und bereit, am 9. Juli sein Debüt zu feiern.

Dieses Veröffentlichungsdatum ist nur noch wenige Wochen entfernt und macht Assassin's Creed: Black Flag Resynced zu einem der größten Spiele, die diesen Sommer erscheinen. Ob beabsichtigt oder nicht, Ubisoft hat den Wellen von Spielen ausgewichen, die bis Ende August und Anfang September erscheinen, was uns viel Zeit gibt, die hohe See zu plündern, bevor wir sehen, was 2026 sonst noch zu bieten hat.