Assassin's Creed Black Flag Remake wahrscheinlich vom Synchronsprecher bestätigt

Wenn es um Assassin's Creed geht, gibt es nur wenige Titel der Reihe, die so häufig gelobt werden wie das mittlerweile leicht in die Jahre gekommene Black Flag. Ein Spiel, von dem schon lange gemunkelt wird, dass es ein Remake erhält - und das jetzt dank Edward Kenways Synchronsprecher Matt Ryan praktisch bestätigt zu sein scheint.

Dies geschah, nachdem Ryan einen Fan rhetorisch gefragt hatte, ob er das Spiel fertiggestellt habe, und dann nachhakte: "Vielleicht müsst ihr es noch einmal schlagen. Es gibt einen Grund, aber ich kann nichts sagen." Es klingt auf jeden Fall so, als würde er andeuten, an etwas Neuem beteiligt zu sein - höchstwahrscheinlich, dass Ubisoft neue oder aktualisierte Sprachzeilen für Edward und vielleicht auch für andere Charaktere aufgenommen hat.

Die neuesten Gerüchte deuten auf eine mögliche Veröffentlichung im Jahr 2026 hin. Obwohl Ubisoft noch keine offiziellen Erklärungen abgegeben hat, fühlt es sich so an, als ob eine vollständige Enthüllung später in diesem Jahr erscheinen könnte - vor allem, da Matt Ryan aktiv andeutet, dass etwas "Großes" kommen wird. Alles, was wir tun können, ist zu hoffen.

Freust du dich auf ein Black Flag Remake?