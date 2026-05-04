Ask.com gibt es nicht mehr

HQ

Eine Suchmaschine namens Ask.com war für ihr Butler-Maskottchen namens Jeeves bekannt, und heute existiert die Suchmaschine nicht mehr. InterActiveCorp hat beschlossen, sich aus dem Suchgeschäft zurückzuziehen, wie Engadget berichtet.

Eine offizielle Erklärung macht die Dinge klar.

"Während IAC seinen Fokus weiter schärft, haben wir beschlossen, unser Suchgeschäft, das auch Ask.com. Nach 25 Jahren der Beantwortung der weltweiten Fragen wurde Ask.com offiziell am 1. Mai 2026 geschlossen."

Das bedeutet, dass Ask.com sich dem Friedhof verschiedener Suchmaschinen wie AltaVista anschließt (erinnerst du dich an die?). Und so geht eine Ära des Internets zu Ende.