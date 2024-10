As We Descend strebt einen Start "ungefähr Anfang nächsten Jahres" an

Erst kürzlich haben Entwickler Box Dragon und Publisher Coffee Stain den Strategie-Deckbuilder As We Descend vollständig enthüllt. Sie können sich den Ankündigungstrailer unten ansehen, um einen vollständigen Vorgeschmack und einen Einblick in das zu erhalten, was das Spiel bieten wird, aber wenn Sie sich fragen, wann genau es auf dem PC erscheinen wird, da dies noch nicht bestätigt wurde, können wir dieser Gleichung tatsächlich ein wenig hinzufügen.

Im Rahmen eines Interviews, das wir auf der Gamescom geführt haben, hat uns Game Director Kevin Chang den genauen Zeitplan verraten, den das Team für die Veröffentlichung von As We Descend ins Auge gefasst hat. Chang erklärte:

"Wir sind also zuerst PC, also werden wir sehen, ob wir es auf das Steam Deck bringen können. Natürlich gibt es da ein paar Einschränkungen, sowohl bei der Hardware als auch bei der Bildschirmgröße. Es gibt viel zu tun. Wir haben nur 10 Leute in unserem Team, also müssen wir uns unsere Kämpfe aussuchen. Es ist so, als hätten wir drei Ingenieure, also müssen wir uns entscheiden. Machen wir das Spiel besser oder liefern wir es auf dem Steam Deck aus? Aber wir wissen, dass die Steam Deck-Fans sehr loyal sind, also wollen wir es ihnen recht machen, wenn wir eine gute Umsetzung hinbekommen.

"Wir streben die Auslieferung an, ich würde sagen, jetzt, ungefähr Anfang nächsten Jahres, aber wir sind uns nicht genau sicher. Wir werden eine große Ankündigung machen, wenn wir die genauen Details bekannt geben. Wir befinden uns gerade in der geschlossenen Beta-Phase, also sind wir seit Mai dieses Jahres in der Beta-Phase. Und wir hatten einige Spieler, die über 30, 40, 60 Stunden gespielt haben, also werden wir die Beta-Tests fortsetzen und die Leute dazu bringen, bis... Wir wollen mehr als gut sein. Jeder muss das Spiel lieben, im Grunde."

Im Interview sprach Chang auch über die Mechanik der Kartenkämpfe, woher die Idee für das Spiel kam und vieles mehr. Sie können dies unten in voller Länge sehen.