Arsenals Arteta nimmt einen Handschuss an, ist aber wütend über den aufgehobenen Elfmeter von Hancko

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Das Champions-League-Halbfinale zwischen Atlético de Madrid und Arsenal war das Gegenteil des Spiels am Vortag zwischen PSG und Bayern München: 1:1, beide Tore im Elfmeterschießen, sorgte aber dennoch für Spannung vor dem entscheidenden Spiel nächste Woche, da Arsenal ein Elfmeter verweigert wurde und einige Medien in England einen "Raubüberfall" bezeichneten.

Das geschah in der 78. Minute, als der eingewechselte Eberechi Eze nach einem Foul von David Hancko zu Boden ging. Trotz Fuß-auf-Fuß-Kontakt im Strafraum entschied Schiedsrichter Makkelie, den Elfmeter aufzuheben, was Arsenal-Trainer Mikel Arteta unglaublich wütend machte: "Es gibt einen klaren Kontakt. Du triffst die Entscheidung, du kannst sie nicht rückgängig machen, wenn du sie 13 Mal ansehen musst. Das ist auf diesem Niveau völlig inakzeptabel."

Arteta bezeichnete die VAR-Entscheidung, die Strafe zu streichen, als "völlig inakzeptabel" und sagte, dass dies gegen die Regeln verstoße, wodurch das Spielfeld geändert wurde, wodurch der Verein die Möglichkeit hatte, gegen die Entscheidung bei der UEFA (über SkySports) zu protestieren.

Arteta akzeptierte jedoch, dass die Entscheidung, Atleti nach einem Handspiel von Ben White, nachdem der Ball von Whites Knie abgefälscht worden war, einen Elfmeter zuzusprechen, auch wenn solche Handspiele in der Premier League nicht gepfiffen werden. "Sie waren damit konsequent. Wenn du für so etwas eine Strafe verhängst, musst du sie akzeptieren."

Einige Experten vermuten, dass dieser Elfmeter gegen Atleti gegeben wurde, weil am Vortag auch ein ähnlicher Elfmeter gegen Bayern München gegeben wurde, ein Handspiel von Alphonse Davies, nachdem der Ball vom Körper abgefälscht worden war. Solche Strafen werden in der Premier League normalerweise nicht gepfiffen, aber die UEFA ist bei den Handballregeln strenger: Wenn der Ball die Flugbahn ändert, ist das eine Strafe, besonders wenn der Arm in einer unnatürlichen Position ist, auch wenn er nah am Körper ist.