Armored Core VI Mod fügt Koop hinzu

Ihr könnt euch mit ein paar Freunden zusammentun und die Kampagne gemeinsam in Angriff nehmen.

Außerdem gibt es in diesem Update einige weitere PvP-Karten und -Teile.

Spieler von Armored Core VI haben ihre eigenen Flüsse des Blutes gefunden

am 10. September 2023 um 16:13 NEWS. Von Alex Hopley

Wie die übermächtige Waffe in Elden Ring gibt auch diese Waffe in Armored Core den Spielern eine spielentscheidende Waffe an die Hand.