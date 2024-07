Armored Core VI hat sich mittlerweile über 3 Millionen Mal verkauft

HQ

Das sechste Spiel in der Mecha-Spielereihe von FromSoftware, Armored Core VI: Fires of Rubicon, hat sich sehr gut verkauft. Und heute freute sich das Unternehmen, bekannt geben zu können, dass es es geschafft hat, seit dem Start im vergangenen August satte drei Millionen Exemplare zu verkaufen, wofür sie sich in einem Beitrag auf X bei allen Spielern bedankten.

Der Erfolg verheißt natürlich auch Gutes für zukünftige Titel, obwohl die Fans immer noch auf neue herunterladbare Inhalte für Armored Core VI hoffen, etwas, worüber FromSoftware etwas unklar war. Aber nach einer Arbeitsplatzwerbung vom letzten Monat zu urteilen (danke, Insider Gaming), gibt es Hoffnungen, dass neue Inhalte auf dem Weg sind.

Spielen Sie immer noch Armored Core VI und was denken Sie über das Spiel?