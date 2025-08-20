Arknights: Endfield spin-off angekündigt

Arknights: Endfield ist der nächste Schritt für Hypergryphs beliebte Franchise und bietet den Spielern eine andere Art von Erfahrung als das ursprüngliche Tower-Defense-Spiel. Dieser Free-to-Play spin-off kombiniert rasante Action-RPG-Kämpfe mit strategischen Elementen der Fabriksimulation und ermöglicht es den Spielern, nicht nur gegen Feinde zu kämpfen, sondern auch Einrichtungen zu bauen und zu verwalten.

Die Spieler übernehmen erneut die Kontrolle über unterschiedliche Operator, jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten und Spielstilen, während sie neue Umgebungen erkunden und sich einer Vielzahl von Herausforderungen stellen. Laut Hypergryph soll das Spiel für PlayStation 5, PC, iOS und Android veröffentlicht werden, wodurch es auf allen Plattformen allgemein zugänglich ist. Ein neu veröffentlichter Trailer gibt einen ersten Einblick in das Gameplay und die Atmosphäre dieses ambitionierten Projekts.