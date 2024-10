Arizona Sunshine Remake Rückblick: jetzt mit mehr Köpfchen und Pfiffen

HQ

Ja, ob Sie es glauben oder nicht, es gibt bereits so etwas wie Virtual-Reality-Klassiker. Und so macht ein Remake eines Oldies absolut Sinn. Sie sehen, in VR sind acht Jahre eine ganze Menge Zeit, da sich die Technologie rasant weiterentwickelt und die Benutzer immer noch nach mehr und Besserem hungern. Arizona Sunshine Remake erscheint heute, und da es vom Original von 2016 stammt, können Sie den Unterschied erkennen. Es wurde schnell zu einem Repräsentanten von VR in Spielen mit seinem Humor, seiner Immersion und seinem schieren Zombie-Spaß, so dass ich es wahrscheinlich in meine Top 5 der "alten" VR-Spiele einordnen würde, die eine moderne Version verdienen.

Das Ganze hat etwas Kitschiges und Albernes, was die Prämisse für alle (erwachsenen) Zuschauer eher zu etwas Arcadeartigem macht als zu einem gruseligen Survivor-Horror-Spiel, das, wie man weiß, in VR sehr intensiv werden kann. Und dieses Konzept ist etwas, das sich jetzt sowohl mit verbesserter Grafik, moderner Steuerung als auch mit etwas mehr Zugänglichkeit verbessert.

Nostalgiebrillen können dazu führen, dass sich Benutzer des Originals an Arizona Sunshine als etwas Düstereres und etwas Realistischeres erinnern, aber die Sache ist die, dass das Spiel so hässlich ist und sogar damals war, wie seine eigenen untoten Menschen. Die Texturen waren verschwommen, die Modelle waren Low-Poly und das Ganze war ziemlich flach, mit wenig bis gar keiner Beleuchtung, die das Volumen erhöhte. Aber das waren frühe PC-VR-Zeiten, ganz zu schweigen von PS4s PS VR und drei Jahre vor dem ersten Oculus Quest.

Arizona Sunshine Remake sieht natürlich viel besser aus. Es ist nicht das schönste oder atmosphärischste Zombie-Spiel, das man im Jahr 2024 in VR spielen kann, aber es sieht auch so aus. Es fühlte sich für mich jedoch weniger verbessert an, als ich erwartet hatte, da ich auf der Gamescom auf PS VR2 gespielt habe (und mit den Entwicklern gesprochen habe), das PC VR auf einem leistungsstarken Rig am nächsten kommt, was ein Downgrade auf das eigenständige Meta Quest 3 bedeutet, das ich jetzt für diesen Test verwendet habe. Aber abgesehen von der geringeren Poly-Anzahl, den Shadern und der Auflösung in den Texturen sieht es ziemlich knackig aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Als ob es originalgetreu wäre, die Kanten scharf und klar aussehen und es glatt läuft, was hier ein Muss ist.

Das Original könnte auch ein Bugfest werden, vor allem auf PS VR, während Arizona Sunshine Remake ein viel ausgefeilteres Erlebnis ist. Wenig bis gar nichts unterbrach meine Immersion, abgesehen von gelegentlich flackernden Objekten oder einer lästigen Panne, bei der ich beim Suchen nach Patronenmagazinen im Kofferraum eines Lastwagens stecken blieb, nur um zu sehen, wie ein paar Freddies mein Gesicht ein wenig zerkratzten, bis ich es endlich schaffte, mich zu bewegen. Es gibt eine ganze Menge Clipping mit Leichen und dergleichen, aber es fühlt sich "natürlich" an in der Art von Spiel, um die es sich handelt.

Und wie fühlt es sich modern an? Ich habe die Steuerung genossen. Sie basieren auf dem noch frischen Arizona Sunshine 2, und man kann viele Dinge tun und spüren, die im Original von 2016 nicht da waren. Nahkampfwaffen befriedigen, auch wenn sie nicht die physisch beeindruckendsten sind, die es in der VR-Welt gibt, und man kann jetzt Zombies greifen und sie bewegen/herumschleudern. Die Elemente in der Welt sind auch viel interaktiver, was wir in der heutigen VR für selbstverständlich halten. Nicht nur die Tür oder Schublade zu öffnen, sondern auch das Glas zu zerbrechen, die Dose zu greifen, diese Oberfläche zu berühren. Und ja, du weißt schon, was du mit dem Feuerzeug, der Zigarette und deiner eigenen Atmung machst. Soweit ich weiß, funktionieren Sammelmasken leider genauso wie zuvor: Man findet sie herum, sie sehen aus wie offensichtliche Geheimnisse für Vervollständiger, aber sie scheinen nicht berücksichtigt zu werden oder irgendwelche Spezialeffekte hinzuzufügen, was ziemlich cool wäre.

Auch das Gunplay wurde verbessert. Vielleicht lag es damals an der niedrigeren Auflösung oder der schlechteren Bewegungshardware, aber ich konnte nicht so genau zielen wie heute. Ich entscheide auch, wie ich jede Waffe halte, seien es die größeren Zweihandgewehre und dergleichen, oder die Einhandgewehre und Revolver (solange ich nicht in der passendsten westlichen Manier beidhändig bin), bei denen ich die zweite Hand benutze, um die Stabilität zu verbessern. Granaten- und Wurfphysik erscheinen mir etwas zu übertrieben, aber insgesamt fühlt sich das, was zählt, großartig an, und dann tragen die modernen Zugänglichkeitsoptionen nur zur Benutzerfreundlichkeit und Immersion bei.

Alles in allem ist es also nicht der fortschrittlichste VR-Shooter, da es schließlich eine Adaption des Originals ist, und dennoch fühlte es sich für mich irgendwie besser an als das letztjährige Arizona Sunshine 2. Aus dem gleichen Grund ist es weder das eine noch das andere, und du wirst das Beste aus beiden Welten finden, wenn du es schaffst, auf PC VR zu spielen... aber mit einem kabellosen Headset. Aber bei unter 30 Dollar inklusive aller DLCs oder als 10-Dollar-Update für diejenigen, die das erste Spiel besitzen, würde ich sagen, dass man mit VR-Zombies nichts falsch machen kann, solange man nicht nach der Tiefe, dem Flair oder den fortgeschrittenen Handaktionen von The Walking Dead: Saints & Sinners, Resident Evil 4 oder Village sucht, oder die kommende Metro Awakening VR.

VR erlebt im 4. Quartal dieses Jahres ein weiteres Comeback, eines von vielen nach einem weiteren Tiefgang (und einer enttäuschenden Leistung der PS VR2), und obwohl wir wissen, dass es noch nicht real sein wird, wird es sich nicht im Mainstream etablieren, wie es nach dem Quest 2 passieren würde, Die Tatsache, dass wir dieses aktualisierte Erlebnis erhalten, kann nur eine gute Nachricht sein. Es hat mich süchtig gemacht, es hat mich zum Lachen gebracht, es hat mich dazu gebracht, wie ein 90er-Jahre-Filmschauspieler zu rauchen, während ich Dutzende von Freddies inmitten eines zerstückelten Chaos mit Kopfschüssen getroffen habe, und jetzt möchte ich weiter im Zwei-Spieler-Koop-Modus spielen. Her damit, und her mit Metro VR, her mit dem Gundam-Anime, her mit den All on Board -Spielen und mehr!