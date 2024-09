Machen Sie sich mit dem Arizona Sunshine Remake

HQ

Die Katze ist nun offiziell aus dem Sack, was das VR-Remake von Arizona Sunshine angeht. Wir hatten das Glück, uns auf der diesjährigen Gamescom in Köln mit Vertigo Games' Game Director Peter Deurloo zu treffen, um über alles rund um Zombies zu sprechen.

Ihr könnt euch das vollständige Interview unten ansehen, aber ich werde mich hier auf die Neuheiten konzentrieren und darauf, wie der Entwickler die verschiedenen VR-Plattformen einschätzt.

Was hat sich also tatsächlich an der Serie geändert, die nicht immer die beste Resonanz hatte? Und wie nutzen Vertigo dieses neue Format, um ihr Spiel auf ein neues Niveau zu heben?

Deurloo sagte: "Ich denke, Nahkampf wäre eine große Sache. Wir haben also überall Nahkampfwaffen, alles, was man benutzen kann, um in ihre Köpfe zu schlagen, was du (unser Mann in der Szene Dav) ziemlich viel Spaß hattest.

"Dann haben wir natürlich viel Physik über die Zombies. Du kannst sie aufheben - [Dav] hat es tatsächlich geschafft, einen ins Wasser zu werfen. Es gibt viel mehr Interaktionen, viel mehr Weltinteraktionen als im Original."

Er fuhr fort: "Wir machen keine statischen Elemente mehr, das ist ein großes Tabu in der VR-Szene. Im Grunde fühlt sich alles so an, als ob man es aufheben kann. Man sollte in der Lage sein, es in die Hand zu nehmen - das war schon immer unser Mantra, und das ist etwas, das man auch in diesem Remake sehen wird."

Wir wissen, dass Arizona Sunshine auf mehreren Plattformen erscheinen wird, wie z. B. die PC-kompatiblen Meta Quest 3 und PS5's PSVR 2, aber Fans sollten sich laut Entwickler keine allzu großen Sorgen über die Plattformunterschiede machen.

Deurloo sagte: "Wir waren schon immer ein plattformübergreifender Entwickler, wissen Sie, alle unsere VR-Spiele sind immer auf jedem Gerät verfügbar, und für uns war es immer wichtig, sicherzustellen, dass sie so nah wie möglich beieinander bleiben.

"Es wird manchmal schwer zu erkennen, wenn man genauer hinschaut, offensichtlich gibt es Unterschiede zwischen der PSVR 2 und der PC-Version, einige großartige grafische Updates, aber insgesamt versuchen wir, die Qualität der Quest 3 so hoch wie möglich zu halten, und wir haben das Gefühl, dass wir das immer geschafft haben."

Halten Sie Ausschau nach Arizona Sunshine und bleiben Sie auf Gamereactor auf dem Laufenden, wenn wir Ihnen das Neueste bringen.