Arise: A Simple Story auch für Xbox One und PC geplant

Sony und das junge Entwicklerteam Piccolo Studio haben während der letzten State of Play das bevorstehende Adventure Arise: A Simple Story angekündigt. Der emotionale 3D-Plattformer mit Wikingern schien ursprünglich nur für die Playstation zu kommen, die Veröffentlichungssituation wurde in Sonys Livestream jedoch nicht ohne Grund nur vage angedeutet. Vor ein paar Tagen schrieb der Verleger Techland Publishing, dass Arise: A Simple Story bereits am 3. Dezember auch auf PC und Xbox One veröffentlicht wird. Den ersten Trailer haben wir euch unten noch einmal eingebunden, alle bisher bekannten Infos könnt ihr in dieser Nachricht nachlesen.

