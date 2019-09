Arise: A Simple Story erinnert an Journey mit Wikingern

Gamereactor hat seine Wurzeln im hohen Norden Europas und deshalb stehen wir auf Wikinger. Sony tut das auch, denn sie haben in ihrer State of Play am Dienstagabend das brandneue Spiel von Piccolo Studios (es ist tatsächlich ihr Erstlingswerk), Arise: A Simple Story, medienwirksam präsentiert. Der Titel wirkt extrem atmosphärisch und erinnert in vielerlei Hinsicht an Journey. Nur ist die Hauptfigur eben ein bärtiger Gefährte, der die Reihen der Lebenden hinter sich lassen muss.

Ein mysteriöses Licht scheint uns zur Erlösung zu führen, auf unserer Reise passieren wir schöne Wiesen, aber auch dunkle Wälder, was vielleicht als eine Art Zusammenfassung des Lebens verstanden werden kann. Die Entwickler sagen, dass die Umgebung dazu beitragen wird, die Emotionen in jeder Situation zu verstärken und darzustellen. Mit der Dunkelheit des Abschieds könnt ihr euch in Arise: A Simple Story ab dem 3. Dezember auf der Playstation 4 auseinandersetzen.