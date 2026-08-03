Ariana Grande zieht sich aus dem Musical zurück und zieht sich nach "endloser, fortlaufender Beobachtung" aus der Öffentlichkeit zurück.

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Popstar und Schauspielerin Ariana Grande hat angekündigt, sich relativ bald aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen – alles als Reaktion auf "endlose, fortlaufende Beobachtung", wie von einer ihrer Vertreter bei People bestätigt wurde.

Der Rückzug erfolgt bereits am 1. September, alles nach dem Ende der Eternal Sunshine-Tour in London, zumal der Star eine "wohlverdiente Pause von öffentlich zugänglicher Arbeit und Auftritten" einlegen möchte.

Diese Entscheidung wird auf Kosten von Grandes Auftritt in einer geplanten Musicalproduktion in London erfolgen, an der sie keine Rolle mehr spielen wird. Es sollte 2027 im Barbican in der Stadt eröffnet werden, aber offenbar wird die Rolle nun an eine andere Person vergeben.

Die vollständige Erklärung von Grandes Vertreter fügt hinzu: "Ariana wird nach Abschluss der Ewigen Sonnenschein-Tour einen Schritt zurücktreten.

"Sie freut sich darauf, die Tour abzuschließen und sie auf einer positiven Note zu beenden, sowohl gesund als auch glücklich, und dann eine wohlverdiente Pause von öffentlich zugänglicher Arbeit und Erscheinung einzulegen, was zu endloser, fortlaufender öffentlicher Beobachtung geführt hat. Diese Tour war für sie eine wunderschöne Erfahrung. Sie liebt ihre Fans und hat jede Minute dieser Tour so sehr genossen."

Obwohl es nicht explizit erwähnt wird, steht Grande oft im Mittelpunkt der Diskussion über ihr äußeres Erscheinungsbild und ihre Gesundheit, was vielleicht zu ihrer Entscheidung beeinträchtigt, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen.