Argentinischer Präsident flieht vor Kundgebung, nachdem Demonstranten Steine geworfen haben

Die neuesten Nachrichten über Argentinien . Präsident Javier Milei war gezwungen, eine Wahlkampfveranstaltung in einem Vorort von Buenos Aires zu verlassen, nachdem Demonstranten Steine und andere Gegenstände auf sein Fahrzeug geworfen und damit die Spannungen vor wichtigen bevorstehenden Wahlen eskaliert hatten.

Der Sprecher des Präsidenten, Manuel Adorni, teilte ein Bild auf der Social-Media-Plattform X: "Sie hätten jeden töten können. Sie kümmern sich nicht um Menschenleben, geschweige denn um das Land. Ende", sagte er über die Demonstranten.

Milei, der sich seiner Schwester und Parteimitgliedern anschloss, hatte sich mit Anhängern unterhalten, als die Menge feindselig wurde, was zu einem schnellen Abzug führte und die wachsende Frustration der Öffentlichkeit über seine Regierung angesichts von Korruptionsvorwürfen und umstrittenen wirtschaftlichen Maßnahmen unterstreicht.

Milei nutzte den Moment, um die Wahl in unverblümte politische Worte zu fassen und seine Anhänger gegen die Linke zu mobilisieren. Beobachter sehen in den Zusammenstößen ein Spiegelbild der Herausforderungen, vor denen er steht, wenn es darum geht, die Unterstützung für die Wahlen im Laufe des Jahres zu sichern. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.