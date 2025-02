Argentinien zieht sich nach dem Beispiel der USA aus der Weltgesundheitsorganisation zurück

HQ

Nach Donald Trumps Dekret zum Austritt der Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Argentinien offiziell nachgezogen. Die Entscheidung von Präsident Javier Milei, die WHO zu verlassen, wurde heute von Manuel Adorni, einem Sprecher der argentinischen Präsidentschaft, bestätigt, der erklärte, dass dieser Schritt erhebliche Differenzen mit der Organisation widerspiegele.

Milei, der sich vehement gegen internationale Gremien ausgesprochen hat, die die nationale Souveränität beeinflussen, insbesondere in Gesundheitsfragen, kritisierte die WHO für ihre Reaktionen auf die Pandemie, einschließlich der von ihm als "unbegründete Lockdowns" bezeichneten Lockdowns. In einer Pressemitteilung rechtfertigte das argentinische Präsidialamt die Entscheidung mit der Behauptung, die WHO habe "endlose Lockdowns ohne wissenschaftliche Unterstützung zur Bekämpfung von COVID-19" gefördert.

Milei wandte sich weiter an die sozialen Medien, wo er in einem Beitrag auf X die WHO als "Ideologen des Höhlenmenschen-Lockdowns" bezeichnete und sie als "schändliche Organisation, die das größte Experiment zur sozialen Kontrolle in der Geschichte durchgeführt hat" bezeichnete. Die Regierung betonte auch, dass Argentinien nicht auf die Finanzierung durch die WHO angewiesen sei, so dass die Entscheidung keinen Einfluss auf die Qualität der Gesundheitsdienste haben werde.

Während einige, wie der Gesundheitsminister von Buenos Aires, Nicolás Kreplak, argumentieren, dass die internationale Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich von entscheidender Bedeutung ist, bleibt die Regierung fest davon überzeugt, dass Organisationen wie die WHO auf ihre Relevanz und Wirksamkeit hin neu bewertet werden sollten. Im Moment prüft die WHO noch den Austritt Argentiniens und die Äußerungen des Präsidenten.