Archäologischer Jackpot in Norwegen: riesiger Wikingerfund entdeckt

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Eine bedeutende Entdeckung wurde in Norwegen gemacht, berichtet Verdens Gang. Personen, die mit Metalldetektoren ausgestattet sind, haben einen riesigen Wikingerschatz gefunden, der aus über 3.000 Silbermünzen besteht (und sie sind noch nicht fertig). Man nimmt an, dass sie aus der Zeit zwischen 1040 und 1050 stammen und aus mehreren Regionen stammen, wobei Dänemark, England, Deutschland und natürlich Norwegen speziell erwähnt werden.

Es heißt, die Münzen seien sehr gut erhalten, sodass es möglich ist, zu bestimmen, wer sie prägte, darunter der ikonische Wikingerkönig Harald Hardrada und Knut der Große. Tom Svellet, Vorsitzender des Kulturausschusses im Innlandet County Council, ist natürlich sehr erfreut und sagt in einer offiziellen Erklärung:

"Es ist absolut fantastisch, dass Norwegens größter Münzschatz aus der Wikingerzeit hier in Innlandet gefunden wurde."

Es wird angenommen, dass die Münzen in einer Art Gefäß aufbewahrt wurden, das jedoch in den etwa 1.000 Jahren, in denen der Versteck vergraben ist, zerfallen ist und auf einem Feld lag, wodurch die Münzen durch das Pflügen über ein großes Gebiet verstreut wurden. Archäologen untersuchen und sammeln jetzt alles, und hoffentlich können wir den Schatz in nicht allzu ferner Zukunft in einem norwegischen Museum sehen.