Archäologen glauben, eine ältere Version von Stonehenge drei Meilen vom bestehenden Standort entfernt gefunden zu haben

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Wenn es um das Vereinigte Königreich geht, gibt es nur wenige Wahrzeichen, die so alt und bekannt sind wie das von Stonehenge. Die berühmte Steinsammlung, die in einer kreisförmigen Formation angeordnet ist und angenommen wird, dass sie im Sommer und Winter mit den Sonnenwenden verbunden sind, ist vor allem wegen ihrer historischen Verbindungen ein äußerst beliebter Touristenort.

Stonehenge wird auf etwa 4.500 Jahre datiert, weshalb es Archäologen weiterhin verwirrt, da es immer noch häufig darüber diskutiert wird, wie die Stätte gebaut wurde und wie eine so primitive Zivilisation so technisch mit ihrer Vision sein konnte. Das alles kommt hinzu, dass der tatsächliche Zweck von Stonehenge noch nicht bestätigt wurde, wobei führende Theorien besagen, dass es hauptsächlich als Versammlungsort gedacht ist.

Interessanterweise scheint Stonehenge nicht einmal die älteste Stätte seiner Art in der Gegend zu sein, da Archäologen etwa drei Meilen von Stonehenge entfernt eine ältere und viel einfachere Version der Felsformation entdeckt haben.

Laut BBC News wird angenommen, dass diese neu entdeckte Stätte etwa 500 Jahre älter als Stonehenge ist, zeigt jedoch Elemente, die darauf hindeuten, dass sie denselben Zweck hatte, nämlich mit der Sommer- und Wintersonnenwende verbunden zu sein. Von dieser neuen Stätte ist kaum noch etwas übrig, aber zwei Löcher im Boden, die angenommen wurden, um Holzpfosten zu positionieren, passen tatsächlich zur Sonnenwendanlage des Stonehenge. Es wurden sogar Keramik, Feuersteinwerkzeuge und Tierknochen an der Stätte gefunden, was darauf hindeutet, dass sie auch ein Treffpunkt der alten Menschen war.