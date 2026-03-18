ARC Raiders Studio-Mitbegründer trennt sich vom Entwickler wegen Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens

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Embark Studios, der Entwickler von ARC Raiders und The Finals, hat sich von dem ehemaligen CCO und Mitbegründer des Studios, Rob Runesson, getrennt, nachdem anonym Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens bezüglich Runessons Beziehung zu einem beliebten The Finals-Streamer erhoben wurden.

Embark veröffentlichte nach Runessons Weggang eine Stellungnahme an IGN, die wie folgt lautet: "Unser Führungsteam wurde kürzlich über Vorwürfe gegen einen Embark-Mitarbeiter informiert. Wir nehmen diese Angelegenheiten ernst und haben im Rahmen unseres Prozesses zur Behandlung jeglicher Vorwürfe sofort eine Anwaltskanzlei beauftragt, eine externe Untersuchung durchzuführen. Die Untersuchung hat die Vorwürfe nicht bestätigt, aber wir haben die Situation als nicht tragbar befunden und uns gegenseitig darauf geeinigt, uns von Rob zu trennen."

Die Vorwürfe drehten sich um Runessons Beziehung zu einer weiblichen Streamerin, wobei die Streamerin sich angeblich zunehmend unwohl fühlte bei Runessons Bitte um sexuelle Gefälligkeiten und Gespräche, nachdem sie eine romantische und sexuelle Beziehung mit dem Entwickler eingegangen war. Der Streamer meinte, er könne Runesson nicht widersprechen, da es einen möglichen Interessenkonflikt gab und er finanziell von Runessons Promotion ihrer Streams abhängig wurde.

Der betreffende Streamer hat sich offiziell nicht äußert, erklärte jedoch, dass einige der Vorwürfe aus dem Zusammenhang gerissen oder irreführend seien. Die Vorwürfe kamen erstmals vor etwa einem Monat ans Licht und wurden in mehreren Online-Communities und Foren geteilt.