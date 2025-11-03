ARC Raiders Spitzenwerte von über 350.000 Spielern am Wochenende

HQ

Trotz der Veröffentlichung inmitten einer Flut von Major-Veröffentlichungen – darunter Battlefield 6 und der kostenlose RedSec-Battle-Royale-Modus – hat ARC Raiders am Wochenende bewiesen, dass es einen bemerkenswert starken Start hingelegt hat.

Während das Spiel am Donnerstagabend bereits eine solide Anzahl gleichzeitiger Spieler online hatte, stieg diese Zahl im Laufe des Wochenendes stetig an und erreichte schließlich einen Höchststand von 354.836 Spielern auf SteamDB.

Das ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das Spiel nicht kostenlos spielbar ist und wir immer noch nicht wissen, wie gut es sich auf PlayStation oder Xbox verkauft hat.

Embark hat kürzlich eine Roadmap für das Spiel enthüllt und auch bestätigt, dass sie an mehreren unangekündigten Projekten arbeiten, die sich alle auf den Multiplayer konzentrieren.