ARC Raiders entdeckt, dass er Discord-DMs der Spieler speichert, patcht Embark das schnell

"Wenn der Gruppenchat durchsickert, sind wir erledigt." Was, wenn deine DMs durchgesickert sind, Kumpel? Nun, die Gefahr davon mag gering sein, aber sie ist nie null, wie der Blogger Timothy Meadows kürzlich entdeckte ARC Raiders die Discord-DMs der Spieler über eine einfache Textdatei gespeichert hatte.

In seinem Blogbeitrag erklärte Meadows, dass private Unterhaltungen zwischen zwei Nutzern in eine lokale Spielprotokolldatei geschrieben wurden. Wie wir erklären werden, war dies eindeutig ein Fehler, der vom Team von Embark Studios nicht berücksichtigt wurde, und es handelt sich nicht um böswillige Versuche, an Ihre Daten zu gelangen, aber es zeigt, wie manchmal Lücken auftreten können und schwerwiegende Verstöße gegen die Privatsphäre der Spieler selbst versehentlich geschehen können.

Glücklicherweise wurde dies schnell von Embark erkannt, und ein Hotfix hat das Problem behoben. Die Discord-DMs, die von ARC Raiders gespeichert wurden, wurden anscheinend nicht außerhalb der Nutzersysteme verschickt, daher besteht kein Problem, dass sie irgendwo in einem Rechenzentrum aufbewahrt werden. Dennoch war das vielleicht ein ziemlicher Schreck für alle, die nicht wollen, dass Spiele ihre DMs einlesen, nur weil sie ihre Konten verknüpft haben.