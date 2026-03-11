Aramco warnt vor einer "katastrophalen" Störung des Ölmarktes, falls Hormuz geschlossen bleibt

HQ

Das staatliche saudische Ölunternehmen Aramco warnte vor schwerwiegenden Folgen für die weltweiten Ölmärkte, falls die Straße von Hormus während des anhaltenden US-israelischen Konflikts mit Iran geschlossen bleibt. Während das Unternehmen etwa 70 % seiner Rohölexporte über die Ost-West-Pipeline ins Rote Meer umleiten und gelagerte Reserven anzapfen kann, sagte sein CEO Amin Nasser (laut The Guardian), dass die Störung "mit Abstand die größte Krise ist, der die Öl- und Gasindustrie der Region je gegenüberstand."

Die Öllieferungen durch den engen Wasserweg sind seit den US-Angriffen auf den Iran vor 11 Tagen weitgehend blockiert und haben täglich etwa 20 Millionen Barrel von den Weltmärkten entfernt. Die Preise stiegen kurzzeitig auf 119 Dollar pro Barrel, bevor sie auf 85 Dollar fielen, als Investoren auf Aussagen von Donald Trump reagierten, die darauf hindeuteten, dass der Konflikt bald enden könnte. Aramco erhöht die Lieferungen über seine Pipeline im Roten Meer, um die Kundennachfrage zu decken, warnte jedoch, dass Lagerreserven nur eine vorübergehende Lösung sind.

Die Internationale Energieagentur und die G7-Führer beobachten die Lage, während Gespräche über mögliche Freisetzungen aus Notfall-Öllagern zur Stabilisierung des Marktes laufen. Nasser betonte, dass die Folgen für die Weltwirtschaft "drastisch" wären, falls die Störung anhält.