Apples Tim Cook warnt vor starken Preiserhöhungen

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Die Speicherpreise in der Tech-Branche steigen immer mehr, und Apples Tim Cook hat gewarnt, dass das Quartal bis Juni einen "erheblichen" Anstieg der Speicherkosten bringen wird, wie WCCFTech berichtet.

Tim Cook erklärte gegenüber dem Wall Street Journal, dass die Preiserhöhungen "unvermeidlich" seien.

"Wir tun unser Bestes, um die enormen Erhöhungen, die uns übertragen werden, abzumildern, und versuchen, unsere Kunden vor den Erhöhungen zu schützen, aber die Situation ist nicht mehr nachhaltig geworden."

"Ich kann Ihnen sagen, dass wir über das Juni-Quartal hinaus glauben, dass die Speicherkosten einen zunehmenden Einfluss auf unser Geschäft haben werden, und wir werden dies weiterhin evaluieren. Und wie wir schon sagten, werden wir eine Reihe von Optionen prüfen."

Also... Lasst uns bereit machen, und unsere Geldbörsen.