Apple wird angeblich nächste Woche fünf Produkte ankündigen

Die bevorstehende Produktvorstellung von Apple, genannt "Apple Event", wird mindestens fünf Produkte von Bloomberg präsentieren, darunter ein neues, niedrigklassiges MacBook.

Diese Produkte werden höchstwahrscheinlich ein erschwingliches Handy haben, früher SE, jetzt E-Version des iPhone 17, das iPhone 17E, für etwa 600 US-Dollar, während ein neues Einstiegs-MacBook mit neuen Farboptionen erwartet wird, daher das lebendige Logo.

M4-Chips werden voraussichtlich in neuen iPad Airs gefunden, während M5-Chips das erwartete Upgrade für das MacBook Air sein könnten und Pro/MAX M5-Chips für das MacBook Pro. Es kursieren auch Gerüchte über ein neues Studio Display sowie eine dringend benötigte Mac Studio Refresh.