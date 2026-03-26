Apple TV zeigt den ersten Blick auf das sowjetisch thematisierte For All Mankind-Spin-off Star City

Heutzutage gibt es auf Apple TV eine riesige Fülle an Inhalten, mit immer mehr Projekten, die wöchentlich hinzugefügt werden. Zu diesem Zweck entfernen sich die Schöpfer, da For All Mankind bald zu Ende steht, von Amerikas Wettlauf um die Sterne zu gelangen, um stattdessen zu erforschen, wie die Sowjets um solchen Ruhm konkurrierten – alles in Form der Spin-off-Serie Star City.

Die Show, die am 29. Mai auf Apple TV Premiere feiert, wird eine neue Seite der Geschichte zeigen und erforschen, wie Sowjetrussland sein Raumfahrtprogramm mit der Absicht ins Leben rief, die USA zu den Sternen zu schlagen. Natürlich wird es ein ganz anderer Stil der Serie sein, mit Fokus auf die Blockarchitektur und die harten Winterschneefälle, und einem Team von Wissenschaftlern, das dem Druck einer anspruchsvollen Regierung gegenübersteht, die vor nichts zurückschreckt, um die Amerikaner zu schlagen.

Bisher wurde nur ein kurzer Vorgeschmack auf Star City veröffentlicht, aber diesen können Sie unten sehen. Ein vollständiger Trailer wird wahrscheinlich im Mai oder Ende April erscheinen, da wir uns der Premiere am 29. Mai nähern.