Apple stellt endlich AirPods Max 2 mit H2-Chip und stärkerer Geräuschunterdrückung vor.

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Also, es ist endlich offiziell. Apple bringt die nächste Generation von AirPods Max heraus, und diesmal ist es echt. Mit anderen Worten: kein kleines Update mit einem anderen Ladeanschluss, sondern ein vollwertiges neues Modell. Die AirPods Max 2 sehen auf der Oberfläche zwar fast identisch mit dem Original aus, aber unter der Haube hat sich viel verändert. Die größte Neuigkeit ist, dass die Kopfhörer nun vom H2-Chip von Apple betrieben werden, der im Vergleich zum Vorgänger eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen bietet.

Laut Apple ist die aktive Geräuschunterdrückung bis zu 1,5-mal effektiver als zuvor. Gleichzeitig wurden Funktionen wie Adaptive Sound, Conversation Awareness – das automatisch die Lautstärke senkt, wenn man mit jemandem spricht – und Voice Isolation für klarere Anrufe eingeführt.

Der H2-Chip eröffnet zudem weitere intelligente Funktionen, darunter Echtzeit-Sprachübersetzung und automatisch angepasste Lautstärke. Zusätzlich unterstützen die Kopfhörer verlustfreies Audio bei 24 Bit/48 kHz über USB-C-Verbindung, ein bedeutendes Upgrade. Leider scheint der Preis gleich zu bleiben, ebenso wie der umstrittene Fall.

Für Interessierte: Die AirPods Max 2 werden Anfang April in fünf verschiedenen Farben eingeführt, wobei die Vorbestellungen am 25. März eröffnen. Das Preisschild? Nun, es sind 549 Dollar.