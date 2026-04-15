Apple Maps bekommt relativ bald Werbung

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Die zweite Beta von iOS 26.5 hat deutlich gemacht, dass Apple sich auf Werbung in der Apple Maps-App vorbereitet, wie Mac Rumors berichtet.

Es gibt einen neuen Startbildschirm in der App, der sagt, dass sie "Anzeigen basierend auf ungefährem Standort, aktuellen Suchbegriffen oder einer Ansicht der Karte beim Suchen anzeigen wird". Anzeigen sind auch im Bereich "Vorgeschlagene Orte" zu sehen. Es ist noch nicht klar, ob Apple gerade erst den Startbildschirm implementiert hat oder ob in naher Zukunft Werbung erscheinen wird.

Laut Apple sind Werbeinformationen aus Datenschutzgründen der Nutzer nicht mit einem Apple-Konto verknüpft, und vielleicht am wichtigsten: Die Daten werden nicht von Apple gesammelt oder gespeichert und nicht mit Dritten geteilt.

Apple kündigte bereits im März 2026 Pläne an, Werbung für die Maps-App einzuführen, während die eigentlichen Anzeigen "diesen Sommer" für die Öffentlichkeit ausgerollt werden. Und wo sind diese Anzeigen zu sehen? Derzeit plant Apple, Werbung in der Maps-App auf iPhone, iPad und Mac in den USA und Kanada einzubauen. Es scheint also, dass Europa vorerst nicht eingeschlossen ist.