Apple kann mit ihrem neuen KI-Modell 3D-Objekte mit realistischen Lichteffekten aus einem einzelnen Bild erstellen

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9to5mac.com können uns jetzt etwas Interessantes erzählen. Apples Forscher haben ein KI-Modell entwickelt, das ein 3D-Objekt aus einem einzelnen Bild rekonstruiert und dabei "Reflexionen, Lichter und andere Effekte über verschiedene Betrachtungswinkel hinweg konsistent hält".

In Apples neuer Studie mit dem Titel LiTo: Surface Light Field Tokenization schlagen die Forscher "eine 3D-latente Darstellung vor, die gemeinsam Objektgeometrie und sichtabhängiges Erscheinungsbild modelliert". Mit anderen Worten: Apple hat eine Möglichkeit entwickelt, ein dreidimensionales Objekt zu rekonstruieren und auch, wie Licht, das mit ihm wechselwirkt, aus verschiedenen Winkeln erscheinen sollte.

Die Forscher schafften es außerdem, das Modell so zu trainieren, dass es all dies mit einem einzigen Bild nutzen kann, anstatt gängigere Methoden zu verwenden, die Bilder aus verschiedenen Winkeln erfordern, um eine 3D-Rekonstruktion zu ermöglichen. All dies erforderte wie erwartet eine Menge Training für das Modell.

Der eigentliche Prozess ist sehr technisch und ziemlich anspruchsvoll, daher sollte jeder Interessierte hier mehr über das Thema lesen.