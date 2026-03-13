Apple feiert 50 Jahre "Anders denken"

HQ

Der 1. April ist nicht nur ein Tag für Streiche und Schwindel. Für Apple markiert dieser Tag etwas viel Größeres und Besonderes – nämlich den Geburtstag des Unternehmens – und in diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 50-jähriges Jubiläum. Es war eine unglaubliche Reise, die man miterleben konnte; aus einer Werkstatt in Kalifornien im Jahr 1976 ist das Unternehmen zu einem der einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt herangewachsen.

Immer wieder hat es die Branche erschüttert, angefangen natürlich mit Heimcomputern in den 1980er Jahren mit dem Apple II, und dann in den 2000ern mit dem iPod, iPhone, iPad und vielem mehr richtig durch. Gleichzeitig sind Apples Dienste zu einem riesigen Ökosystem herangewachsen. Der App Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay und Apple TV+ bedeuten, dass viele Nutzer heute fast ihr gesamtes digitales Leben im Apple-Ökosystem verbringen – ob zum Guten oder zum Schlechten.

Liebe sie oder hasse sie. Aber es ist schwer, den enormen Einfluss von Apple auf die Branche zu leugnen. Und im Rahmen der Feier hat Tim Cook einen offenen Brief veröffentlicht, in dem er allen dankt, die Teil dieser Reise waren. Er hebt besonders die Kernphilosophie des Unternehmens hervor: den Mut, anders zu denken.

"Anders zu denken war schon immer das Herzstück von Apple. Das hat uns dazu gebracht, Produkte zu schaffen, die Menschen befähigen, sich auszudrücken, sich zu verbinden und etwas Wunderbares zu schaffen. Während wir unser 50-jähriges Jubiläum feiern, sind wir allen sehr dankbar, die Teil dieser Reise waren und weiterhin das inspirieren, was als Nächstes kommt."

Was sind deine besten Erinnerungen an Apple?