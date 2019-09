Apex Legends ruft Voidwalker-Event aus

Zwischen dem 3. und dem 17. September wird im Battle-Royale-Shooter Apex Legends ein spezielles Voidwalker-Event veranstaltet. Im Mittelpunkt steht die Legende Wraith und ihre "mysteriöse Vergangenheit", die sich auch auf der Karte manifestieren wird. Ein Bereich der Spielumgebung wird im temporären Spielmodus "Armed and Dangerous" von diesem Champion übernommen. Der Game Mode wird in gewisser Weise das Campen zelebrieren (was der enger werdende Ring natürlich auszuhebeln versucht), denn erlaubt sind lediglich Scharfschützengewehre und Schrotflinten, schreibt Respawn auf ihrer Webseite. Normale Beute lässt sich zudem wohl offenbar deutlich schwieriger finden.

Es gibt auch Event-spezifische Herausforderungen mit Wraith-Inhalten und frischen Waffen-Skins als Belohnung. Den Fehler der vergangenen Eisenkronen-Veranstaltung möchte der Entwickler nicht erneut wiederholen, die legendären Verkleidungen stehen nämlich den gesamten Zeitraum über im Shop bereit. Wie euch die Umsetzung gefällt, interessiert den Entwickler mit Hinblick auf zukünftige Events, deshalb freut sich Respawn über Feedback. Werdet ihr mal reinschauen?