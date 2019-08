Apex Legends: Eisenkronen-Event kommt dank neuer Beute nur mittelmäßig bei Fans an

Seit gestern Abend ist in Apex Legends das sogenannte Eisenkronen-Event live. Spieler dürfen sich zwei Wochen lang in einem Solo-Spielmodus gegen 59 andere Spieler wagen und in diesem Zuge Herausforderungen abschließen, die ihnen exklusive Ausrüstungsstücke verleihen. Mit der temporären Veranstaltung sind insgesamt 24 neue Skins für Legenden und Waffen in das Spiel gelangt, die natürlich hinter einer Bezahlschranke stecken.

Zwei der neuen Lootboxen schalten Spieler mit dem Erledigen der In-Game-Herausforderungen frei, alle Weiteren müssen gekauft werden. Wer alles haben muss, gibt ungefähr 180 Euro für die neuen Lootboxen aus, das müsst ihr aber selbst mit eurem Portemonnaie vereinbaren. Der Solo-Modus von Apex Legends ist vom 13. bis 27. August aktiv und bietet ein klassisches Battle-Royale-Deathmatch mit 60 Personen auf der Karte Kings Canyon. Die Küstensiedlung westlich von Skull Town wurde dafür extra überarbeitet und bietet Akrobaten zirkusreife Action.