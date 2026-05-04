Antonelli und Sinner machen es wieder: Dritter Doppelsieg 2026

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Am Sonntag, dem 3. Mai, geschah es erneut: Jannik Sinner gewann ein weiteres ATP Masters 1,000, die Madrid Open, und Andrea Kimi Antonelli gewann einen weiteren Formel-1-Grand-Prix, den Miami GP. Das ist dieses Jahr zum Trend geworden: Es ist das dritte Mal, dass diese beiden Italiener am selben Tag Titel gewinnen.

Am 15. März gewann Antonelli den Großen Preis von China und Sinner gewann Indian Wells. Am 29. März gewann Antonelli den Großen Preis von Japan und Sinner gewann die Miami Open. Und am 3. Mai gewann Sinner in Madrid und wurde damit der erste Mann, der fünf Masters-1.000-Titel in Folge gewann: Paris 2025 sowie Indian Wells, Miami, Monte-Carlo und Madrid. Er will nun Djokovics Rekord von 2015 brechen, sechs Masters-1.000-Titel in einer Saison zu gewinnen, und bestätigt, dass er in Rom teilnehmen wird.

Und Antonelli, erst 18 Jahre alt, ist der erste Fahrer in der Formel-1-Geschichte, der seine ersten drei Karriere-Poles in Siege verwandelt hat, und hat nun drei Rennen in Folge gewonnen, wobei er 20 Punkte vor seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell an der Spitze der F1-Wertung steht.

Als nächstes wird Sinner versuchen, die Rome Open zu gewinnen, beginnend diese Woche mit dem Ziel eines Finales am Sonntag, den 17. Mai, während Antonellis nächstes Rennen der Große Preis von Kanada am 24. Mai sein wird.