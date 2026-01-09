Antoine Semenyo wurde als Neuzugang von Manchester City bekanntgegeben: "Ein echtes Privileg, hier zu sein"

HQ

Manchester City hat die Verpflichtung von Antoine Semenyo, dem neuen Stürmer des Teams, bekannt gegeben, der Bournemouth für 64 Millionen Pfund (55,5 Euro) mit einem Fünfjahresvertrag bis 2031 verlässt und damit der viertteuerste Spieler des Vereins wird.

Geboren in Chelsea mit ghanaischer Abstammung, wo er international spielt, gab Semenyo sein erstes Debüt in der A-Nationalmannschaft bei Bristol City, verbrachte jedoch einige Monate auf Leihbasis bei Bath City, Newport County und Sunderland, bevor er 2023 zu Bournemouth wechselte. Manchester City beschreibt ihn als "einen der aufregendsten und begehrtesten offensiven Flügelspieler der Premier League".

"Ich habe City in den letzten zehn Jahren unter Pep Guardiola beobachtet, und sie waren das dominierende Team in der Premier League und haben zudem Erstaunliches in der Champions League, im FA Cup und im League Cup erreicht", sagte Semeyo.

"Sie haben die höchsten Standards gesetzt, und es ist ein Verein mit Weltklasse-Spielern, erstklassigen Einrichtungen und einem der besten Trainer aller Zeiten in Pep. Ich habe so viel Verbesserungspotenzial, also ist es perfekt für mich, in diesem Stadium meiner Karriere in diesem Verein zu sein. Es ist ein echtes Privileg, hier zu sein."

Semeyos Debüt unter Pep Guardiolas Befehl könnte an diesem Wochenende im Drittelfinale des EFL Cups sein oder das erste Viertelfinale des Carabao Cup am nächsten Dienstag in Newcastle.