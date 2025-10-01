Antoine Griezmann ist der erste Spieler von Atlético de Madrid, der beim 5:1-Sieg gegen Frankfurt 200 Tore erzielt hat

HQ

Atlético de Madrid hat in der vergangenen Woche eine Kehrtwende vollzogen: Vom schlechtesten LaLiga-Debüt aller Zeiten für Trainer Cholo Simeone zu drei Siegen in Folge, darunter ein 5:2-Sieg gegen Real Madrid im Derby am Samstag in LaLiga und ein 5:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt in der Champions League. Alle zu Hause, im Riyadh Air Metropolitano, so konnte Antoine Griezmann mit seinen Fans sein rekordverdächtiges 200. Tor feiern.

Lange ist es her, dass der Franzose bei Atlético de Madrid zum besten Torschützen aller Zeiten wurde. Der bisherige Rekord wird von Luis Aragonés gehalten, der zwischen 1964 und 1974 172 Tore erzielte. Aber jetzt hat er die magische Zahl von 200 Toren erreicht, die er in 453 Spielen erzielt hat, seit er 2014 zum Verein kam (obwohl er dazwischen einige Jahre beim FC Barcelona verbrachte).

"Ich bin so glücklich und stolz, diesen Meilenstein erreicht zu haben. Mit harter Arbeit, meiner Frau zu Hause und den Kindern, die eine große Hilfe waren, haben wir es gemeinsam geschafft, und wir werden weitermachen", sagte Griezmann nach dem Spiel zu Movistar.

Griezmann erzielte am Dienstag kurz vor der Halbzeit das 3:0, ein Geschenk von Julián Álvarez. Die Mannschaft schaffte es, mit 5:1 abzuschließen und ihre ersten drei Punkte in der Champions League hinzuzufügen.