Anthropic tritt einer Koalition zur Kohlenstoffentfernung bei, die gerade die Finanzierung von fast einer Milliarde Dollar erhöht hat

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Die Koalition zur Kohlenstoffentfernung namens Frontier stellt laut Reuters weitere 915 Millionen Dollar zur Unterstützung ihrer Entfernungstechnologien bereit. Die Gruppe wird von Big Tech (großen Technologieunternehmen, darunter Stripe und Google) unterstützt, wurde 2022 gegründet und verfügt nun über insgesamt 1,8 Milliarden US-Dollar Finanzierungszusagen.

Das Unternehmen für künstliche Intelligenz Anthropic (das Unternehmen hinter dem Claude-Modell) ist ebenfalls als neues Mitglied der Koalition beigetreten – ein Schritt, der einem weiteren wichtigen KI-Akteur in eine Organisation hinzufügt, die mit Advance-Purchase-Verpflichtungen Start-ups im Bereich Kohlenstoffentfernung schneller skalieren und Investitionsrisiken reduzieren kann.

Die erhöhte Finanzierung sollte langfristige Wetten auf innovative, aufkommende Entfernungsmethoden stützen. Laut dem Bericht plant Frontier, Offtake-Verträge von 8 bis 10 Jahren abzuschließen (bei dem über mehrere Jahre hinweg eine bestimmte Menge an Kohlenstoffentfernungszertifikaten von einem Unternehmen gekauft werden, noch bevor die Technologie vollständig skaliert ist) für Technologien wie direkte Luftabscheidung, verbesserte Gesteinsverwitterung, biomassebasierte Entfernung und Verbesserung der Ozeanalkalinität. All diese Entwicklungen könnten theoretisch erheblich wachsen, stehen aber derzeit vor Kosten und technischen Risiken.