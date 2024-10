Ant-Man and the Wasp: Quantumania am Ende tatsächlich einen Gewinn erwirtschaftet

HQ

Im modernen Filmzeitalter kann es schwierig sein, zu erkennen, welche Filme Gewinn machen. Dank Streaming und Steuertricks können Filme, die an den Kinokassen zu verlieren schienen, immer noch im grünen Bereich landen, wie es bei Ant-Man and the Wasp: Quantumania der Fall war.

Einem Forbes-Bericht zufolge erzielte der Film am Ende einen Gesamtgewinn von 88.000 US-Dollar. Das reicht nicht aus, um den CEO von Disney für einen Monat zu bezahlen, aber es ist technisch gesehen immer noch ein Gewinn. Ich stelle mir das Meme von diesem Typen vor, der Champagner verspritzt, als gäbe es kein Morgen, während er auf dem dritten Platz auf einem Podium steht.

Wie kam es also zu diesem gewaltigen Gewinn? Nun, wie bereits erwähnt, handelt es sich um Steuertricks. Ant-Man and the Wasp: Quantumania wurde in Großbritannien gedreht, was es ihm ermöglichte, vom Audio-Visual Expenditure Credit der britischen Regierung zu profitieren, der ihnen eine Barrückerstattung von bis zu 25,5 % des im Land ausgegebenen Geldes gewährte.

Marvel und Disney mussten ihre Zahlen und die Kosten des Films transparenter machen, um sich für diese Rückerstattung zu qualifizieren, aber wenn man dann noch einen hinterhältigen, getarnten Studionamen hinzufügt, ist es die Kosten wert, Ant-Mans drittes Abenteuer in etwas zu verwandeln, das zumindest ein bisschen profitabel ist.