Another Code: Recollection Demo jetzt für Nintendo Switch verfügbar

Studio Cings Another Code R und Another Code: Two Memories waren narrative Abenteuer, die wir vor viel zu langer Zeit auf Wii und Nintendo DS genossen haben. Aber Nintendo will sich die Chance nicht entgehen lassen, sie zurückzubringen, und auf der Nintendo Indie World im vergangenen November kündigten sie an, dass wir Anfang 2024 eine überarbeitete Compilation-Edition beider Titel auf der Switch sehen werden. Und jetzt, einen Monat vor der Veröffentlichung am 19. Januar, hat der eShop eine Demo veröffentlicht, damit wir alle beide Spiele kennenlernen (oder uns daran erinnern) können.

Diese kostenlose Testversion enthält das erste Kapitel von Another Code: Two Memories, dem ersten der beiden Spiele, die in Another Code: Recollection enthalten sind. Da es sich um das erste Kapitel des Abenteuers handelt, kann der Fortschritt aus der Demo auf die Vollversion des Spiels übertragen werden.

Außerdem gibt es einen neuen Übersichtstrailer, den ihr euch unten ansehen könnt.

HQ

Hast du das Original Another Code gespielt, oder wirst du zum ersten Mal Ashleys Geschichte erleben?