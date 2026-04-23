Annapurna Interactive, um Mixtape, Wanderstop, Stray und andere aktuelle Hits nach Nintendo Switch 2 im Jahr 2026 zu bringen

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Bald wird die Nintendo Switch 2 von einer ganzen Reihe zusätzlicher Spiele unterstützt, von denen jedes vom Publisher Annapurna Interactive stammt. Das Unternehmen hat gerade bekannt gegeben, dass es beabsichtigt, für viele seiner jüngsten Hits und sogar bevorstehende Neuerscheinungen native Switch-2-Editionen im Jahr 2026 zu veröffentlichen.

Annapurna startet bereits mit dem Start und bietet Switch-2-Editionen für Sayonara Wild Hearts und Lorelei and the Laser Eyes an, die beide derzeit im eShop verfügbar sind, mit einem kostenlosen Switch-2-Upgrade-Weg für Besitzer der Switch-1-Editionen.

Darauf aufbauend, wird uns mitgeteilt, dass Stray am 28. Mai auf der Switch 2 erscheinen wird, alles bevor to a T am 11. Juni startet und Wanderstop am 23. Juni erscheint. Danach werden Mixtape und People of Note ebenfalls auf der Switch 2 erscheinen, aber für keine der beiden Versionen gibt es bestimmte Termine außer irgendwann im Jahr 2026.

Wirst du irgendwelche Switch-2-Editionen für diese Annapurna-Titel ergattern?