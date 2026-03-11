Anna Sawai diskutiert die Möglichkeit einer Rückkehr als Shogun in Staffel 2

HQ

Anna Sawai, die Schauspielerin, die für ihre Darstellung der Toda Mariko in Shogun von 2024 mehrere Auszeichnungen gewann, hat darüber gesprochen, wie sehr sie es vermisst, Teil der Serie zu sein, und ob sie durch einen Rückblick oder etwas Ähnliches wieder eingebaut werden könnte.

Falls Sie die Serie nicht gesehen haben, werden wir sie nicht direkt spoilern, aber wie The Hollywood Reporter anmerkt, hat Sawai definitiv den Handlungsbogen ihrer Figur mit der Serie abgeschlossen. "Ich habe gerade eine SMS von [Shōgun-Direktor] Hiromi Kamata erhalten. Sie schickte mir ein Foto, und es war ein Poster von Mariko am Fenster. Und sie meinte: 'Wir vermissen dich'", sagte Sawai dem Medium. "Ich vermisse das ganze Team sehr, weil es für mich eine so bedeutungsvolle Show war. Aber der Handlungsbogen meines Charakters endete auf die beste Weise, und jetzt vermissen mich die Leute. In dieser Hinsicht könnte es also nicht besser sein."

Als sie gefragt wurde, ob sie für eine kurze Rückblende oder Ähnliches zurückkehren würde, schien Sawai offen für die Idee. "Das wäre lustig", sagte sie. "Es wäre eine Überraschung. Wir wissen nicht, was passieren wird, aber ich bin auch sehr gespannt auf die zweite Staffel."

Sawai ist derzeit weiterhin beschäftigt, nachdem sie gerade in Staffel 2 von Monarch: Legacy of Monsters mitgespielt hat, und sie hat bevorstehende Rollen in How to Rob a Bank, A24s Enemies und den kommenden Beatles-Biopics, in denen sie die Rolle der Yoko Ono übernehmen wird.