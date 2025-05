"Anime ist jetzt Mainstream" laut Crunchyroll-Manager

HQ

In den letzten Jahrzehnten haben wir gesehen, wie Anime von einem Nischenpublikum zu einem viel mehr Mainstream-Publikum gewechselt sind. Doch selbst wenn Serien wie Attack on Titan, One Punch Man, Demon Slayer und andere ein breiteres Publikum gewinnen, stellt sich für einige immer noch die Frage, ob Anime Mainstream ist oder nicht.

Bei den Filmfestspielen in Cannes haben wir uns mit Mitchell Berger, dem Senior Vice President of Global Commerce bei Crunchyroll, unterhalten und gefragt, ob er Anime heute als richtig Mainstream ansieht.

"Ich würde behaupten, dass Anime jetzt Mainstream ist. Es ist sicherlich viel mehr Mainstream als je zuvor", sagte Berger. "Es gibt eine Milliarde Menschen weltweit, die sich für Anime interessieren oder sich dessen bewusst sind. Es gibt ein riesiges Publikum, also gibt es viel Raum zum Wachsen. Ich denke, für uns geht es darum, Anime zu den Fans selbst zu bringen und ihnen zu helfen, das auszudrücken."

"Wie ich bereits sagte, ist das eine Art Mainstreaming davon. Es ist nichts, worüber man nicht spricht", fuhr er fort. "Es ist nichts, worüber man nicht spricht. Ich meine, wir sind heute hier und reden darüber, was an sich, glaube ich, ein Kommentar dazu ist, wie Mainstream es bereits geworden ist. Die Leute kennen Anime und das ist eine wunderbare Sache für das Genre und für das Geschäft."

Da Anime und sein Publikum weiter wachsen, scheint es, dass es sehr bald ein unbestreitbarer Teil der Mainstream-Kultur sein wird. Zumindest laut Berger. Stimmen Sie zu? Schauen Sie sich unser vollständiges Interview unten an: